Петропавловск-Камчатский, , 07:53 — REGNUM Пожар произошел в подвале жилого дома в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло в многоквартирном доме по улице Давыдова. Для ликвидации пожара к месту происшествия направили 11 спасателей на двух единицах техники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Уточняется, что в результате происшествия сгорел мусор на площади два квадратных метра. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта пожар произошел в частном жилом доме в поселке Улановский Киреевского района Тульской области. В результате возгорания погибла пожилая женщина. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.