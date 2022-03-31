Москва, 31 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании с АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» из Калининградской области 1,232 млрд рублей неустойки по контракту на ремонт и переоборудование спасательного буксирного судна «МБ-305» проекта В-92 в океанографическое исследовательское судно специального назначения. Вердикт суда ещё может быть обжалован в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Контракт был подписан в 2016 году, его стоимость составляла 5,5 млрд рублей. Министерство посчитало, что исполнение обязательств по нему было просрочено, и обратилось в суд с соответствующим иском.

Разбирая спор, судья отметил, что «даже после начала этапа испытаний, заказчик принимал решения о необходимости выполнения дополнительных работ, влияющих на сроки и объём обязательств». Для этого в октябре 2021 года было заключено дополнительное соглашение. Суд добавил, что «начисление истцом неустойки является необоснованным с учётом буквального толкования условий, содержащихся в дополнительном соглашении №7».

Напомним, в декабре 2021 года завод отозвал одно из своих исковых заявлений к министерству. Сумма претензий составляла почти 31 млн рублей.