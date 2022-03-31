Нижний Тагил, Свердловская область, 31 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области из-за ДТП погибли два человека. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Смертельное ДТП в Нижнем Тагиле

Трагедия произошла в 2.30 по местному времени возле дома № 57 «А» на ул. Балакинская. Установлено, что 20-летний водитель машины «Митсубиси — Паджеро Спорт» врезался в дерево и допустил опрокидывание автомобиля.

Водитель и пассажир погибли. Сотрудники ГИБДД выяснили, что они не были пристёгнуты ремнями безопасности. При этом водитель не имел права управления транспортом, а автомобиль принадлежит его матери.

Проводится расследование. В ходе него предстоит установить окончательную причину ДТП.