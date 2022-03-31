Чебоксары, , 07:46 — REGNUM В Чебоксарах получил новое продолжение проект «Лица Чувашии», разработанный культурно-выставочным центром «Радуга». Его участниками стали 9 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM организаторы.

«Лица Чувашии. Новый виток» Radugaart.ru

В рамках Года выдающихся земляков, который проходит в Чувашии в 2022 году, в «Радуге» стартовал проект «Лица Чувашии. Новый виток». На этот раз он объединил 9 тыс. школьников и свыше 330 педагогов из 33-х школ республики, где создано культурно-образовательное пространство «Лица Чувашии».

Для продолжения проекта был разработан цикл тематических экскурсий, а также тетрадь для исследования и творчества, посвящённая выдающимся уроженцам Чувашии. Сюда также вошли творческие задания, ребусы, загадки, головоломки и игры.

Из творческих тетрадей, которые получат все дети-участники, ребята узнают, какими качествами обладают их земляки: Николай Ашмарин, Геннадий Айги, Никита Бичурин, Петр Егоров, Константин Иванов, Петр Кикин, Алексей Крылов, Максим Михайлов, Николай Мордвинов, Иоаким Максимов-Кошкинский, Андриян Николаев, Надежда Павлова, Зоя Парфёнова, Алексей Судаев, Валериан Соколов, Моисей Спиридонов, Василий Чапаев, Иван Яковлев.

Исследовательские работы детей о достижениях родных и близких, семейные истории в рисунках и декоративно-прикладном творчестве, мультфильмы об успехах своей семьи опубликуют на сайте проекта «Лица Чувашии».

Отметим, что проект стал победителем конкурса социальных проектов и реализуется на средства гранта Фонда президентских грантов.

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