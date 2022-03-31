Оренбург, 31 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга с 1 апреля начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВВП). Работы проведут в два этапа. На втором этапе аэропорт полностью закроют, а регулярные авиарейсы из Оренбуржья станут доступны только с площадки орского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Взлетная полоса

На первом этапе (1 апреля — 20 мая) капитально отремонтируют участок длиной 500 метров. В это время для приема и отправки самолётов используют укороченную ВПП длиной 1840 метров.

На втором этапе проведут капремонт участка длиной 1840 метров. С 20 мая по 31 августа аэропорт полностью закроют. На это время регулярные рейсы сохранятся, но будут выполняться из аэропорта Орска. Руководство аэропорта уже ведет переговоры с авиаперевозчиками. До конца апреля будет полностью сформирована летная программа.

В период простоя оренбургского аэропорта доставка жителей в аэропорт Орска на двух комфортабельных автобусах, рассчитанных на 49 и 45 мест. Финансирование на эти цели будет осуществляться за счет регионального бюджета.

Добавим, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Оренбурга построена в 1976 году. Ремонт верхнего слоя полосы проводили последний раз в 1998 году. По нормативам полосу должны ремонтировать каждые 10 лет.