Томск, , 07:44 — REGNUM Многодетную семью с шестью детьми спасли сотрудники полиции из горящего дома в Томске. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Пожар

Лейтенант Александр Мархонько и старший сержант Андрей Бабкин во время патрулирования улиц 28 марта заметили густой дым, шедший из крыши двухэтажного жилого дома. Сотрудники полиции немедленно связались с дежурной частью и сообщили о возгорании, а тем временем подъехали к горящему дому, чтобы проверить, есть ли там люди.

Полицейские начали стучать в окна и двери дома. Внутри оказалась женщина с шестью детьми, которая не могла самостоятельно покинуть дом. Мархонько и Бабкин помогли женщине собрать и вывести детей, а также вынесли клетки с домашними питомцами.

Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции были спасены жизни семи человек. В настоящее время решается вопрос о награждении сотрудников полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Саратове мужчине удалось спастись из загоревшегося дома благодаря коту.

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