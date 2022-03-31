Екатеринбург, , 07:40 — REGNUM В Екатеринбурге рано утром 31 марта загорелось административное здание. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Пожар в административном здании в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Объект находится на улице Малышева, 133. Площадь очага достигла 200 кв. метров. Горел мансардный этаж. К борьбе с огнём были привлечены 22 человека и восемь единиц пожарно-спасательной техники. Тушение осложнялось особенностями здания.

В 8:09 по местному времени открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет. А причину пожара ещё предстоит установить.