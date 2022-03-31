Благовещенск, , 07:42 — REGNUM В Благовещенске мужчину официально сочли умершим, и он вынужден доказывать обратное. Датой его смерти указан день, когда амурчанин праздновал свой 45-летний юбилей, сообщило ИА AmurLife.

Осознал ошибку Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР

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«Я им показываю свой паспорт, они мне показывают из морга бумагу: там моя фотография, фамилия — умер. Как так? Вот мой паспорт, вот я стою», — рассказал житель Благовещенска Виктор Комаров.

Его проблемы начались после того, как в январе 2021 года в гаражном кооперативе обнаружили труп мужчины. Тогда свидетель, опознавая тело, назвал имя и фамилию Виктора Комарова и указал, что погибший мужчина не имел постоянного места жительства. Тело было захоронено.

Амурчанин, которого сочли умершим, теперь не может получить социальную и медицинскую помощь, его банковские счета не функционируют. Виктору Комарову выдали новый паспорт, но он оказался бесполезным из-за юридических тонкостей. Мужчина обратился в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в мае 2021 года суд вынес решение о признании гражданина живым и аннулировании записи о смерти. Мёртвым горожанина сочли на основании заявления его дочери.