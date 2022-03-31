Пермь, , 07:32 — REGNUM В Перми перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в незаконном получении социальных выплат. Ущерб оценивается почти в 1 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Уголовное дело

Установлено, что женщина предоставила в отдел управления ЗАГС и Пенсионного фонда РФ ложную информацию о ребенке, которого на деле не существовало. Получив свидетельство о рождении, пермячка обратилась в территориальный орган минсоцразвития для получения социальных выплат.

В итоге горожанка получила свыше 986 тыс. рублей в качестве социальной поддержки. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по факту крупного мошенничества. Материалы готовятся для передачи в суд.