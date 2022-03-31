Новотроицк, Оренбургская область, , 07:23 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области подрядчик привлечен к административной ответственности за срыв контракта по благоустройству Молодежной аллеи. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Фирма стала победителем аукциона. Подрядчик должен был благоустроить объект до 15 октября 2021 года. Однако сроки были нарушены.

По результатам прокурорской проверки в отношении компании возбудили административное производство. Подрядчику назначен штраф в размере 5 932 050 рублей. Постановление в законную силу не вступило.