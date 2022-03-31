Анадырь, , 07:33 — REGNUM На Чукотку по автозимникам продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов, который начался в ноябре 2021 года. В населённые пункты уже доставлено около 6 тыс. тонн угля, что составляет 85% от запланированного объёма. И свыше 4,5 тыс. тонн дизельного топлива — 79%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Северный завоз Mil.ru

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В полном объёме доставлено дизельное топливо в сёла Илирней, Рыткучи, Биллингс, Марково, сверх плана завезли топливо в сёла Ламутское и Чуванское. Завершена доставка угля в Кепервеем и Островное. В остальные населённые пункты доставка топливных ресурсов продолжается. На данный момент осталось завезти около 1 тыс. тонн угля и 1,2 тыс. тонн дизтоплива. Завершить завоз планируют до мая.

Завезённых ресурсов хватит, чтобы пополнить запасы до открытия следующего периода автозимников в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку грузы по Северному морскому пути будет доставлять атомный лихтеровоз «Севморпуть». В предстоящую навигацию планируется выполнить два рейса по невысоким тарифам. Уже идёт работа над нормативной базой, чтобы судно могли принять порты Певека и Провидения. Есть договорённость с компанией ФЕСКО о шести судозаходах в Анадырь.