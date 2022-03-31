Благовещенск, 31 марта 2022, 07:30 — REGNUM В администрации столицы Приамурья освободилась должность первого заместителя главы города. Своё кресло покинул вице-мэр Благовещенска Игорь Берлинский, сообщило Amur.Life. Причина увольнения чиновника не сообщается.
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О том, что Игорь Берлинский увольняется, стало известно на заседании городской думы Благовещенска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье назначили трёх заместителей правительства, двух министров и советника на общественных началах.