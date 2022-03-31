Благовещенск, , 07:30 — REGNUM В администрации столицы Приамурья освободилась должность первого заместителя главы города. Своё кресло покинул вице-мэр Благовещенска Игорь Берлинский, сообщило Amur.Life. Причина увольнения чиновника не сообщается.

Отставка

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О том, что Игорь Берлинский увольняется, стало известно на заседании городской думы Благовещенска.

«Хотел бы поблагодарить от себя лично за нашу совместную работу, я очень рад, что открыл для себя что-то новое, приобрел колоссальный опыт, я знаю каждого из вас теперь лично. Многому научился с вашей помощью. Спасибо за работу и взаимодействие», — обратился первый заместитель главы города к депутатам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье назначили трёх заместителей правительства, двух министров и советника на общественных началах.