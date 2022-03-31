Сеул, , 07:19 — REGNUM Новые власти Южной Кореи не намерены проводить совместные с Японией и Соединенными штатами военные учения, заявила официальный представитель избранного президента республики Ким Ын Хи в ходе брифинга.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Южнокорейско-американско-японские совместные учения — это нечто совсем иное, чем обычное сотрудничество этих стран в области безопасности», — заявила она.

Представитель добавила, что Сеул намерен искать другие пути сотрудничества с Токио и Вашингтоном в сфере безопасности. Таким образом она прокомментировала сообщения южнокорейской прессы об отказе Южной Кореи от совместных военно-морских учений с Японией и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители администрации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили о планах Сеула направить делегацию в США с официальным визитом. Предполагается, что Вашингтон и Сеул будут обсуждать вопросы сотрудничества между странами, а также денуклеаризацию Корейского полуострова.