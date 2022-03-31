Дополнительные авиарейсы появились с Камчатки в Москву
Петропавловск-Камчатский, 31 марта, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Два дополнительных рейса в неделю с Петропавловска-Камчатского в Москву появились в расписании «Аэрофлота», сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатки.
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Авиакомпания перешла на весенне расписание и включила дополнительные рейсы в Москву — еженедельно самолёты будут летать в среду и субботу в 15:15. Также ежедневно осуществляется вылет в столицу России в 12:40 по местному времени.
Когда пассажиропоток увеличится — середина мая — с Петропавловска-Камчатского будет летать в Москву по два рейса ежедневно.
В 2021 году пассажиропоток через аэропорт Петропавловска-Камчатского увеличился на 1,84% и составил 772,8 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, между столицами Татарии и Белоруссии с 9 апреля возобновляются регулярные авиарейсы.