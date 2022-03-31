Омск, 31 марта, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Омске до сих пор не нашли пропавшую в 2008 году 11-летнюю Дарью Н. Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в областном следственном управлении СКР, о пропавшей всё ещё нет никакой информации.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Школьница пропала без вести, возвращаясь днём 9 апреля 2008 года из школы. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В преддверии этого трагического события председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провёл личный приём матери девочки в режиме видео-конференц-связи», — сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СКР по региону Олега Винникова. В Омске, оказывая помощь следствию, работает криминалист Главного управления криминалистики СКР.

Глава Следственного комитета России поручил создать оперативный штаб по расследованию уголовного дела. Его работу будет контролировать центральный аппарат.

Главному управлению криминалистики поручено использовать новейшие методики и технологии для раскрытия преступления. Руководству областного следственного управления дан ряд поручений.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о Дарье Н., просят связаться со следователями или полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летнего подростка, ушедшего из дома в столице Бурятии Улан-Удэ 21 марта, нашли спустя неделю в Иркутске.

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