Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Выступить с речью, посвящённой мерам борьбы правительства с ростом цен на бензин в США запланировал американский лидер Джозеф Байден. Об этом 30 марта сказано в распространенном Белым домом графике президента США.

Джо Байден

Выступление лидера США намечено на 31 марта. Ключевой темой речи Байдена будут меры его администрации, направленные на снижение роста цен на бензин и сокращение воздействия роста цен на энергоносители на семьи в США. При этом основной причиной роста цен на топливо американские власти указывают «агрессивные действия» России.

Напомним, что, как сообщало агентство Bloomberg, администрация Белого дома рассматривает возможность высвободить из хранилищ до 108 млн баррелей нефти для нивелирования роста цен на топливо в США. Ожидается, что об этих мерах президент США объявит в ходе своей речи 31 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным интернет-издания The Daily Wire, США может грозить невиданный ранее дефицит продуктов питания из-за политики действующего президента США Байдена.

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