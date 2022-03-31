Пекин, , 07:10 — REGNUM На юге Китая завершены основные поисково-спасательные работы, проводившиеся на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 компании China Eastern Airlines. Об этом глава канцелярии авиационной безопасности Управления гражданской авиации КНР Чжу Тао 31 марта заявил на пресс-конференции.

Boeing 737

Чжу Тао «В настоящее время ключевые поисково-спасательные работы в основном завершены».

По словам чиновника, по мере приближения поисково-спасательных работ к завершению, начинается этап технического анализа, изучения собранной информации и расследования причин и обстоятельств катастрофы. Чжу Тао заявил журналистам, что предварительные результаты расследования будет обнародованы в течение 30 дней с момента трагедии.

Напомним, самолёт Boeing 737, 21 марта вылетевший из Куньмина в провинции Юньнань в Гуанчжоу в провинции Гуандун, потерпел крушение в уезде Тэнсянь Гуанси-Чжуанского автономного района. Все 132 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, главный банковский и страховой регулятор Китая объявил, что страховая отрасль страны активно урегулирует страховые претензии в связи с крушением самолёта авиакомпании China Eastern Airlines.

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