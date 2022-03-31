Назначен новый начальник Главного управления дорожного хозяйства Оренбуржья
Оренбург, 31 марта, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошли кадровые изменения в составе руководства Главного управления дорожного хозяйства региона (ГУДХОО). Сменился глава ведомства, сообщают СМИ.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Назначение
Главой управления назначен Дмитрий Сербин. Он с 2019 года работал заместителем руководителя ГУДХОО.
Стоит отметить, Дмитрий Хусид, на протяжении многих лет возглавлявший управление, ушел на пенсию. Новый руководитель приступил к своим обязанностям с 22 марта.