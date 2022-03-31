Оренбург, 31 марта, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Оренбурге на проезжей части ул. Орской провалился асфальт. Возникла яма, угрожающая безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Место провала асфальта

Инцидент произошел возле мусульманского кладбища. В настоящее время место провала огорожено.

Специалисты Южного округа и управления строительства и дорожного хозяйства горадминистрации выясняют, кто является собственников объекта.

«Меры по устранению аварийности будут приняты позже», — сказали в мэрии.