Куала-Лумпур, , 06:51 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 33 пациента с коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло 34 939 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 15 941 носителя SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 183 359 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 206 591 активный случай заболевания COVID-19. При этом 275 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 168 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 31 марта в Малайзии прошли ревакцинацию 48,3% жителей.