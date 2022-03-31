Канберра, , 06:51 — REGNUM Забастовку с требованием повысить заработную плату и обеспечить безопасность условий труда организовали несколько тысяч сотрудников из числа младшего медперсонала государственных медучреждений в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ассоциации медсестер и акушерок штата (NSWNMA).

Медсестра реанимационного отделения Александр Куликов © ИА REGNUM

По данным NSWNMA, забастовка продлится 24 часа, к ней присоединились медсёстры и акушерки из 161 больниц штата. Бастующие требуют повысить зарплату на 4,75%.

«Эти сотрудники покинули свой пост из-за неспособности правительства штата разрешить кадровый кризис в государственных больницах», — пояснил генеральный секретарь NSWNMA Бретт Холмс.

Кроме того, в организации уточнили, что требования медперсонала не безосновательны. При том, что в медучреждениях ощущается кадровый голод, правительство не идёт навстречу сотрудникам. Бастующие призывают власти Австралии сесть за стол переговоров и вникнуть в претензии, среди которых — организация безопасных условий труда и отдыха, отказ от дополнительных и двойных смен и повышение оплаты труда на 4,75%.

В NSWNMA считают, что правительство вполне может пойти навстречу сотрудникам медучреждений и удовлетворить их претензии, которые не являются невыполнимыми. В свою очередь, власти штата Новый Южный Уэльс признали, что условия труда младшего медперсонала остаются сложными в связи с повышенной нагрузкой из-за пандемии COVID-19. Властями было выдвинуто предложение повысить зарплату на 2,5%.

По данным NSWNMA, в медучреждениях штата в настоящее время работают около 73 тыс. человек младшего медицинского персонала, но исходя из числа пациентов в клиниках, сотрудников должно быть больше на 7,5 тыс. человек. При этом люди не держатся за свои рабочие места из-за тяжёлых условий труда. По расчётам организации, если правительство не изменит кадровую политику, то к 2030 году в больницах и клиниках недосчитаются 13 тыс. сотрудников из числа младшего медперсонала.