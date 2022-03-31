Улан-Удэ, , 06:47 — REGNUM В Бурятии действие масочного режима, введённого в связи с распространением COVID-19, продлили до 30 апреля. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Масочный режим Sev.gov.ru

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В указе, подписанном главой Бурятии Алексеем Цыденовым, также уточняется список мест, где необходимо продолжать соблюдение масочного режима.

из текста Указа «Необходимость использования гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания сохраняется при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия; медицинских организаций; организаций социального обслуживания стационарного типа; образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций».

Напомним, в Бурятии к настоящему времени сняты ограничения на проведение спортивных мероприятий. Обязательным условием остаются дезинфекция помещений и соблюдение других санитарных рекомендаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19.

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