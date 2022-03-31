Улан-Удэ, 31 марта 2022, 06:47 — REGNUM В Бурятии действие масочного режима, введённого в связи с распространением COVID-19, продлили до 30 апреля. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
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В указе, подписанном главой Бурятии Алексеем Цыденовым, также уточняется список мест, где необходимо продолжать соблюдение масочного режима.
Напомним, в Бурятии к настоящему времени сняты ограничения на проведение спортивных мероприятий. Обязательным условием остаются дезинфекция помещений и соблюдение других санитарных рекомендаций.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19.
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