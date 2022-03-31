Москва, , 16:23 — REGNUM Недоведение до логического конца российской специальной военной операции на Украине будет воспринято в Закавказье как слабость России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.

Специальная операция России по денацификации Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Андрей Арешев К сожалению, события Карабахской войны 2020 года привели к резкому обрушению системы безопасности Армении и Нагорно-Карабахской республики. И сейчас там наблюдают за тем, как будет складываться непростой диалог, в том числе, и диалог на земле между российскими миротворцами и азербайджанскими военными. К каким компромиссам это приведёт? сказать пока трудно, но можно быть уверенным, что Баку будет действовать достаточно агрессивно и напористо. Мы видим, что в азербайджанском социуме и политической экспертной среде антироссийские настроения имеют достаточно широкое хождение. Как нам нужно реагировать на них и на такие же антироссийские настроения в Грузии? Важно довести специальную военную операцию на Украине до логического завершения, и в этом случае диалог будет проводиться в более конструктивном и в более вменяемом ключе. В ином случае, это будет сочтено как слабость российской стороны и как повод для дальнейших наскоков и недружественных действий со стороны наших кавказских партнёров.

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.