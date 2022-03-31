Москва, 31 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Недоведение до логического конца российской специальной военной операции на Украине будет воспринято в Закавказье как слабость России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная операция России по денацификации Украины

Андрей Арешев К сожалению, события Карабахской войны 2020 года привели к резкому обрушению системы безопасности Армении и Нагорно-Карабахской республики. И сейчас там наблюдают за тем, как будет складываться непростой диалог, в том числе, и диалог на земле между российскими миротворцами и азербайджанскими военными. К каким компромиссам это приведёт? сказать пока трудно, но можно быть уверенным, что Баку будет действовать достаточно агрессивно и напористо. Мы видим, что в азербайджанском социуме и политической экспертной среде антироссийские настроения имеют достаточно широкое хождение. Как нам нужно реагировать на них и на такие же антироссийские настроения в Грузии? Важно довести специальную военную операцию на Украине до логического завершения, и в этом случае диалог будет проводиться в более конструктивном и в более вменяемом ключе. В ином случае, это будет сочтено как слабость российской стороны и как повод для дальнейших наскоков и недружественных действий со стороны наших кавказских партнёров.

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.