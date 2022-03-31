Красноярск, 31 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. На юге Красноярского края и в окрестностях Красноярска обнаружены первые степные клещи. Об этом в своём телеграм-канале 31 марта сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

egor347 Осторожно, клещи!

При этом, по его словам, случаев присасывания клещей в регионе пока не зарегистрировано.

От клещевого энцефалита в крае привились более 16 тысяч человек (из них около 80% — дети).

Горяев отметил, что вакцинация – лучшая защита от опасных последствий заболевания или летального исхода. Он напомнил, что в 2021 году погиб 14-летний ребёнок, посещавший лес в районе Базаихи и «Столбов».

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи присасывания клещей в Красноярском крае ожидаются в ближайшие недели.