Новосибирск, 31 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием не менее чем девяти автомобилей произошла в Новосибирской области утром 31 марта, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что автомобиль MAN столкнулся с «Газелью», которая на тот момент уже врезалась в отбойник, на Северном обходе со стороны Новосибирска. После этого в пострадавшие автомобили врезались еще несколько машин. При этом пока точное количество участников ДТП неизвестно. По предварительным данным, пострадали два человека. Причины и обстоятельства дорожной аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта автобус врезался в грузовой автомобиль в Перми. В результате дорожной аварии пострадали семеро человек. Отмечалось, что среди пострадавших — один ребенок.