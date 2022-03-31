Донецк, , 06:21 — REGNUM Иностранных наёмников, задержанных в Донецкой Народной Республике в ходе спецоперации России на Украине, будут привлекать к суду. Об этом 31 марта рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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Басурин пояснил, что к иностранным наёмникам, задержанным при освобождении ДНР, будут относиться не как к военнопленным. Иностранцев, воюющих на украинской стороне, будут арестовывать и привлекать к суду.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил, что коридора для выхода украинских боевиков из Мариуполя не будет. Власти ДНР готовы гарантировать им жизнь при сдаче в плен, но отпускать их никто не намерен.

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