Владивосток, , 06:16 — REGNUM Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России провёл в заливе Петра Великого комплексные учения отряда из пяти базовых тральщиков по обнаружению и уничтожению условных мин. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Тральщики Mil.ru

В состав корабельной тральной группы (КТГ), выполнявшей совместные курсовые задачи боевой подготовки «однородной группой кораблей», вошли базовые тральщики «БТ-114», «БТ-245», «БТ-325», «БТ-215» и «БТ-256».

пресс-служба ВВО "В ходе учений часть КТГ провела постановку мин-имитаторов, а другая часть отряда выполнила поиск и траление района с условной минной опасностью для проводки кораблей флота за тралами».

В ходе учений экипажи тральщиков успешно выполнили задачи по постановке тралов в различных условиях и отработке алгоритма действий по противоминному обеспечению. Все учебные мины различных типов были тральщиками своевременно обнаружены и «уничтожены».

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