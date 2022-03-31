Владивосток, 31 марта, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России провёл в заливе Петра Великого комплексные учения отряда из пяти базовых тральщиков по обнаружению и уничтожению условных мин. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Тральщики

В состав корабельной тральной группы (КТГ), выполнявшей совместные курсовые задачи боевой подготовки «однородной группой кораблей», вошли базовые тральщики БТ-114, БТ-245, БТ-325, БТ-215 и БТ-256.

пресс-служба ВВО «В ходе учений часть КТГ провела постановку мин-имитаторов, а другая часть отряда выполнила поиск и траление района с условной минной опасностью для проводки кораблей флота за тралами».

В ходе учений экипажи тральщиков успешно выполнили задачи по постановке тралов в различных условиях и отработке алгоритма действий по противоминному обеспечению. Все учебные мины различных типов были тральщиками своевременно обнаружены и «уничтожены».

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