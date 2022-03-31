В заливе Петра Великого прошли учения тральщиков Тихоокеанского флота
Владивосток, 31 марта, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России провёл в заливе Петра Великого комплексные учения отряда из пяти базовых тральщиков по обнаружению и уничтожению условных мин. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
В состав корабельной тральной группы (КТГ), выполнявшей совместные курсовые задачи боевой подготовки «однородной группой кораблей», вошли базовые тральщики БТ-114, БТ-245, БТ-325, БТ-215 и БТ-256.
В ходе учений экипажи тральщиков успешно выполнили задачи по постановке тралов в различных условиях и отработке алгоритма действий по противоминному обеспечению. Все учебные мины различных типов были тральщиками своевременно обнаружены и «уничтожены».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия ежедневно продолжает держать открытым гуманитарный морской коридор для выхода 60 иностранных судов, заблокированных в украинских портах.