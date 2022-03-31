Петропавловск-Камчатский, 31 марта, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В 2021 году в медицинские вузы России на целевое обучение было направлено 46 выпускников с Камчатки, а 15 врачей поступили в ординатуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Всего в медвузах от края проходят обучение 207 человек.

«В регионе ведется активная работа по привлечению молодых специалистов для работы в медицинских учреждениях Камчатского края. Проводится профориентационная работа с обучающимися в образовательных организациях полуострова о возможностях обучения в рамках целевой подготовки. Данная работа привела к положительным результатам. В последние годы увеличилось количество студентов, направленных в медицинские высшие учебные заведения по целевому договору», — рассказал заместитель министра здравоохранения — начальник отдела правового и кадрового обеспечения Сергей Будников.

Целевики помимо бесплатно обучения получают от правительства Камчатки после первой сессии материальную поддержку. Также им компенсируют оплату проезда к месту учебу один раз в год.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине начался приём заявок от абитуриентов на бесплатное целевое обучение в медицинских вузах Хабаровска, Благовещенска и Владивостока. Всего для островного региона зарезервировано 69 бюджетных мест.