Вашингтон, , 06:02 — REGNUM С родителями осуждённого в России американца Тревора Рида встретился президент США Джозеф Байден. Об этом сказано в обнародованном 30 марта письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Джо Байден Gage Skidmore

В ходе встречи американский лидер уверил родителей Рида в том, что будет продолжать проводить работу по обеспечению освобождения Рида, ещё одного осуждённого в России, Пола Уилана, а также других граждан США, которых, по мнению Байдена, несправедливо удерживают в России и в других странах мира.

Студент Рид был приговорён в России к девяти годам колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, он совершил нападение на полицейских в августе 2019 года в доме на Ленинградском шоссе, где Рид проживал в то время. Полицейских вызвали жильцы дома после того, как мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, напал на нескольких женщин. Когда Рида доставляли в полицию, в машине он напал на водителя и его напарника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в телефонном разговоре с родителями Рида дал обещание сделать всё для возвращения их сына на родину.

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