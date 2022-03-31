Москва, 31 марта, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могли бы выступить гарантом мира на Украине, однако их интересует лишь создание биолабораторий и поставки вооружений, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своем канале в Telegram.

Mid.ru Мария Захарова

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«Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», — заявила дипломат.

Отметим, ранее руководитель отдела по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США пока не готовы обсуждать предоставление гарантий безопасности Украины. При этом готовность выступить гарантом выразила Германия, однако какие-либо детали по этому вопросу в Берлине отказались. По мнению немецкой стороны, ФРГ необходимо для начала ознакомиться с конкретными предложениями Киева и уточнить ряд формулировок.