Токио, 31 марта, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии составило список из семи ввозимых из России товаров и материалов, которые в ситуации санкций будет крайне проблематично заместить в краткосрочной перспективе. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ведомства.

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В документе, подготовленном министерством, в качестве крайне уязвимых для страны позиций указаны палладий, ферросплавы для производства стали, ферросплавы для производства нержавеющей стали, используемый при производстве полупроводников газ, нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ). Эксперты ведомства призывают другие страны-экспортёры товаров из данного списка активизировать соответствующее производство, поскольку зависимость Японии от импорта этих товаров из России крайне высока.

Отмечается, что если зависимость Японии от российских поставок СПГ составляет лишь 8,8%, то на импорт палладия приходится 43% от всех поставок в страну этого крайне редкого метала.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии внесёт на текущую сессию парламента законодательные поправки, повышающие таможенные пошлины на ввоз из России некоторых видов продукции и сырья.