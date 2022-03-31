Якутск, , 06:04 — REGNUM Каждый день пьют спиртное 2% якутян, раз в неделю — 19%, раз в месяц — 35%. Опрос среди совершеннолетних жителей региона проводил центр управления республикой, сообщило Yakutia-daily.ru.

Алкоголь 45.мвд.рф

Читайте также: Депутаты отменили в сёлах Якутии «сухой закон»

В опросе приняли участие 600 человек. Из них употребляют спиртное 62%, в том числе 27% — регулярно. Совсем не пьют алкоголь 36% респондентов, 2% затруднились ответить. Не считают необходимым ограничивать продажу 40% опрошенных жителей республики, а 2% предложили запретить торговлю спиртным в населённых пунктах. За полное табу на реализацию алкогольных напитков выступили 14% якутян.

Самыми действенными мерами борьбы с алкоголизмом респонденты назвали пропаганду здорового образа жизни (45%) и запрет на продажу алкоголя до 21 года (42%).

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Якутии» приняло Госсобрание республики в декабре 2021 года. Спиртное в сёлах по-прежнему нельзя будет продавать, зато снят запрет на торговлю алкоголем в местах общественного питания.