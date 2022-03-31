Тюмень, , 05:55 — REGNUM В Тюмени по делу «Россетей Тюмень» задержан и арестован представитель подрядной организации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Россети

Его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Под стражу 46-летний бизнесмен помещён до 28 мая 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Тюмени Ленинский районный суд взял под стражу трёх топ-менеджеров АО «Россети Тюмень. Все они обвиняются в крупных взятках.

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