Тюмень, 31 марта, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В Тюмени по делу «Россети Тюмень» задержан и арестован представитель подрядной организации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Россети

Его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Под стражу 46-летний бизнесмен помещён до 28 мая 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Тюмени Ленинский районный суд взял под стражу трёх топ-менеджеров АО «Россети Тюмень». Все они обвиняются в крупных взятках.