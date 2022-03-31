Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Киевские власти обратились к Соединенным Штатам с просьбой передать в качестве военной помощи штурмовики Су-25 советского производства, передает телеканал CNN со ссылкой на требуемый украинской стороной вооружений.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В список также вошли боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog», — заявили на телеканале.

Отмечается, что Киев также попросил у Вашингтона беспилотники, тактические радары и средства радиоэлектронной борьбы. Этот список вооружений, который хотят получить киевские власти, был направлен в Конгресс США, как перечень «неотложных потребностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США сочли неприемлемыми планы Польши направить Киеву самолеты МиГ-29 советского производства. Также Соединенные Штаты и НАТО отказались вводить беспилотную зону над Украиной, так как это могло бы привести к прямому столкновению с российской армией.