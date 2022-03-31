Москва, , 05:40 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности продлён из-за гололедицы в Москве и Московской области. Об этом 30 марта сообщает Гидрометцентр России.

Гололедица Gwydion M. Williams

Согласно данным прогностической карты, предупреждение о гололедице будет действовать до 22:00 мск 1 апреля. Жёлтый уровень погодной опасности означает, что погода в регионе будет потенциально опасной.

Предыдущее предупреждение и жёлтый уровень погодной опасности действовали в Москве и Московской области до 31 марта 12:00 мск.

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