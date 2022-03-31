Веллингтон, , 05:31 — REGNUM Мужчину, присылавшего письма с угрозами премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн и членам её семьи, приговорил к 12 месяцам тюрьмы окружной суд города Окленда. Об этом 31 марта новостной портал Stuff.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Уточняется, что выходец из Ирландии 54-летний Майкл Кристофер Крукшенк с октября 2019 года по январь 2020-го отправил премьер-министру Новой Зеландии на электронную почту более 90 писем с угрозами убить её. Судья окружного суда Брук Гибсон посчитала угрозы Куркшенка преследованием из-за того, что письма заставляли Ардерн бояться за свою безопасность и безопасность родных и близких.

Судья пояснила, что из-за высокого риска общественной безопасности тюремный срок осуждённого не будет заменён более мягким наказанием.

Крукшенк был арестован полицией в январе 2022 года в его доме в Окленде, через три дня после отправки очередного письма Ардерн, в котором он называл её и правительство страны работорговцами и обещал взорвать. На судебном заседании Крукшенк вину не признал.