Москва, 31 марта, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В четверг, 31 марта, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Библиотека им. Ленина

В ночь на 1 апреля в Москве облачно, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер восточный, северо-восточный 5−11 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −7… −2 °C.

В пятницу, 1 апреля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −1… +4 °C, облачно, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, гололедица. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C.