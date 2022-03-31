Тегеран, 31 марта 2022, 08:09 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что Афганистан заслуживает большего внимания со стороны международного сообщества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан сделал комментарии в твиттере по прибытии в город Тунси, расположенный в провинции Аньхой в восточном Китае, для участия в третьей встрече соседних с Афганистаном стран.
Амир Абдоллахиан отметил, что Иран и Китай надеются увидеть стабильный, развитый Афганистан, который взаимодействует со своими соседями.
Специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми, помощник министра и генеральный директор департамента по Южной Азии Сейед Расул Мусави, помощник министра и генеральный директор по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Реза Забиб, а также директор департамента по Евразии при министре иностранных дел Ирана Алиреза Агигиан сопровождают Амир Абдоллахиана во время рабочего визита в Китай.
Согласно данным IRNA, глава МИД Китая Ван И проведет 3-ю встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в Тунси 30−31 марта.