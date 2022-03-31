Тегеран, 31 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. 30 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что Афганистан заслуживает большего внимания со стороны международного сообщества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан сделал комментарии в твиттере по прибытии в город Тунси, расположенный в провинции Аньхой в восточном Китае, для участия в третьей встрече соседних с Афганистаном стран.

Амир Абдоллахиан отметил, что Иран и Китай надеются увидеть стабильный, развитый Афганистан, который взаимодействует со своими соседями.

Специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми, помощник министра и генеральный директор департамента по Южной Азии Сейед Расул Мусави, помощник министра и генеральный директор по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Реза Забиб, а также директор департамента по Евразии при министре иностранных дел Ирана Алиреза Агигиан сопровождают Амир Абдоллахиана во время рабочего визита в Китай.

Согласно данным IRNA, глава МИД Китая Ван И проведет 3-ю встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в Тунси 30−31 марта.