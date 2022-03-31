Тегеран, 31 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. 30 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил на встрече со своим пакистанским коллегой в Китае, что решение оставшихся вопросов на переговорах в Вене требует действий со стороны Вашингтона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.gov.ir Хосейн Амир Абдоллахиян

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел переговоры со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши на полях встречи по Афганистану.

Министры иностранных дел Ирана и Пакистана приветствовали развитие двусторонних отношений и договорились провести встречи на высоком уровне в текущем году, а также при первой возможности созвать совместную комиссию по экономическому сотрудничеству.

Они также подчеркнули необходимость скорейшего выполнения соглашения о приграничных рынках.

Поддерживая международное сотрудничество в оказании помощи афганскому народу, как иранская, так и пакистанская стороны выразили обеспокоенность по поводу медленных темпов принятия решений, которые позволили бы расширить отношения Афганистана с его соседями и улучшить условия жизни его народа.

Два высокопоставленных дипломата Ирана и Пакистана выразили надежду, что руководство Афганистана уделит серьезное внимание реальным потребностям афганских граждан.