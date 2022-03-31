Тегеран, 31 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. 30 марта главнокомандующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) предупредил арабские государства Персидского залива об угрозе, которую израильское присутствие представляет для безопасности региона. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News

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Генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в сопровождении адмирала Алирезы Тангсири, командующего военно-морским флотом КСИР, посетил остров Абу-Муса в Персидском заливе, чтобы проверить готовность подразделений.

Говоря о ситуации в области безопасности в регионе Персидского залива, Ормузском проливе и Оманском заливе, а также о некоторых мерах стран по обеспечению присутствия Израиля в стратегическом регионе, генерал Салами отметил:

«К сожалению, некоторые режимы к югу от Персидского залива установили политические отношения с израильским режимом, который представляет серьезную угрозу безопасности региона».

Глава КСИР подчеркнул: «Мы прямо заявляем и предупреждаем, что продолжение таких отношений вообще неприемлемо. Страны должны знать, что существование злобного сионистского режима является причиной отсутствия безопасности».