Тегеран, 31 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 30 марта посол Ирана и заместитель постоянного представителя при Организации Объединенных Наций Захра Эршади осудила односторонние санкции, введенные США, как «серьезную угрозу» правам иранской нации на здоровье и доступ к лекарствам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Эршади выступила с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной глобальному здравоохранению и внешней политике. Она подчеркнула, что медицинские услуги, а также жизненно важные лекарства, вакцины и диагностическое оборудование должны быть доступны всем странам без какой-либо дискриминации и вне политических соображений.

«Вопросы здравоохранения не должны политизироваться в соответствии с интересами конкретных сторон», — подчеркнула она, также заявив: «Необходимость всеобщего доступа к высококачественному и недорогому медицинскому обслуживанию является ключевым приоритетом международного развития».

Ссылаясь на беспрецедентную ситуацию в области здравоохранения, созданную пандемией COVID-19, иранский дипломат отметила, что сотрудничество, солидарность и единство являются наиболее важными аспектами на сегодняшний день. В этой связи она призвала страны мира воспользоваться возможностью для содействия подходу многосторонности, чтобы сосредоточить усилия на решении гуманитарного кризиса на благо всех государств.

Эршади также раскритиковала Соединенные Штаты, наряду с некоторыми другими странами, которые слепо следуют политике Вашингтона, за введение ограничительных мер, включая незаконные и репрессивные экономические санкции.

«Бесчеловечные односторонние принудительные меры Соединенных Штатов по-прежнему представляют серьезную угрозу правам иранского народа на здоровье и доступ к основным лекарствам и медицинскому оборудованию», — заявила она.