Тегеран, 31 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Иран принял участие в 59-й Болонской детской книжной ярмарке (BCBF), которая открылась 26 марта и завершилась 29 марта 2022 года в Италии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В заявлении Mehr News сообщается, что иранский Дом книги и литературы принял участие в этом мероприятии в павильоне площадью 32 квадратных метра, где было представлено более 300 книг иранских писателей, иллюстраторов и издателей.

Болонская детская книжная ярмарка — это главное ежегодное мероприятие международной индустрии издательского дела и контента в сфере детской литературы. После двух выпусков, проведённых онлайн ввиду пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, книжная ярмарка BCBF 2022 вернулась к очному формату.

59-е издание мероприятия собрало более 2215 наименований книг от 1070 издателей из 90 стран.