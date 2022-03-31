Тегеран, , 08:23 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым призвал к серьезному сотрудничеству с соседями, заявив, что Тегеран выступает против односторонних санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан Mid.ru

Переговоры состоялись в кулуарах проходящей в Китае встречи соседей Афганистана. Сообщается, что обе стороны обсудили вопросы, представляющие особый интерес для двух государств.

Приветствуя существующий потенциал сотрудничества между Ираном и Россией в различных областях, Амир Абдоллахиан подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимодействия.

Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия заинтересована в расширении всестороннего сотрудничества во всех областях со своими соседями, особенно с Ираном.

Указав на наиболее значимые отношения между Ираном и Россией, он выразил готовность своей страны развивать плодотворное сотрудничество с Исламской Республикой.

Обе стороны также обсудили события в Афганистане и развитие сотрудничества между двумя странами в этой связи, ускорение членства Исламской Республики Иран в Шанхайской организации сотрудничества, а также текущий статус переговоров в Вене.