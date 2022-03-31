Тегеран, , 08:28 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился и провел переговоры со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди в Китае. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

Выразив удовлетворение по поводу встречи со своим индонезийским коллегой, Амир Абдоллахиан отметил, что это прекрасная возможность снова поговорить с Марсуди после личной встречи в Нью-Йорке.

«Мы провели конструктивный диалог в Нью-Йорке, а также по телефону. Я очень рад видеть вас активным участником саммита по Афганистану», — заявил Амир Абдоллахиан министру иностранных дел Индонезии.

Ранее высокопоставленный дипломат Ирана встретился с министрами иностранных дел Туркменистана, Катара и Пакистана.

Глава МИД во главе политической делегации отбыл из Ирана в Китай для участия во встрече соседей Афганистана. Третья по счёту встреча соседних с Афганистаном стран проводится Китаем в Пекине.