Министры иностранных дел Ирана и Индонезии обсудили ряд вопросов
Тегеран, 31 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 30 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился и провел переговоры со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди в Китае. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Выразив удовлетворение по поводу встречи со своим индонезийским коллегой, Амир Абдоллахиан отметил, что это прекрасная возможность снова поговорить с Марсуди после личной встречи в Нью-Йорке.
«Мы провели конструктивный диалог в Нью-Йорке, а также по телефону. Я очень рад видеть вас активным участником саммита по Афганистану», — заявил Амир Абдоллахиан министру иностранных дел Индонезии.
Ранее высокопоставленный дипломат Ирана встретился с министрами иностранных дел Туркменистана, Катара и Пакистана.
Глава МИД во главе политической делегации отбыл из Ирана в Китай для участия во встрече соседей Афганистана. Третья по счёту встреча соседних с Афганистаном стран проводится Китаем в Пекине.