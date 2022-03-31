Тегеран, 31 марта 2022, 08:28 — REGNUM 30 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан встретился в Китае со своим туркменским коллегой Рашитом Мередовым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
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На встрече министр иностранных дел Ирана поздравил Мередова с персидским новым годом, заявив, что Навруз является одним из исторических и цивилизационных корней двух стран.

Он также поздравил туркменского коллегу и уважаемый народ Туркменистана с проведением досрочных президентских выборов в центральноазиатской стране и отметил: «Гурбангулы Бердымухамедов принял мудрое решение, при этом его опыт в регионе заслуживает похвалы».

Министр иностранных дел Туркменистана, со своей стороны, поблагодарил иранского коллегу за поздравления.

Ранее Амир Абдоллахиан встретился со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассимом Аль Тани.

Глава МИД во главе политической делегации отбыл из Ирана в Китай для участия во встрече соседей Афганистана. Третья по счёту встреча соседних с Афганистаном стран проводится Китаем в Пекине.